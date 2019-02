Esta noite saiba em que lugar ficou a sua escola: no ranking do sucesso e no dos exames

É noite de ranking escolar. À meia-noite desta sexta-feira (ou às 00:00 de sábado, se preferir) o DN publica as listas das escolas a nível nacional. Este ano o DN deu primazia ao ranking dos percursos diretos de sucesso, em detrimento do ranking que apenas olha para as notas dos exames dos alunos (também lá está, contudo).

O objetivo é corresponder ao desafio de comparar o que é comparável, já que no ranking dos percursos de sucesso são considerados aspetos como a nota de entrada dos alunos, o contexto socio-económico ou as habilitações literárias das mães.

Vamos poder ver os resultados obtidos escola a escola, saber quais os percursos escolares de maior êxito, a lista por notas, por região, por género...

E ainda, leia as reportagens nas escolas mais bem classificadas (e na que está no fundo da tabela), saiba para que servem os rankings, etc.