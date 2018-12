Está descoberta a forma de evitar a morte de milhões de pintos à nascença

Já estão à venda, em Berlim, na Alemanha, as primeiras caixas de ovos "Seleggt". São os primeiros ovos no mundo que se apresentam, comercialmente, com este poderoso argumento ético: depois de quatro anos de estudos científicos, a empresa Rewe Group conseguiu criar um método para determinar o género do pinto, poupando assim a normal matança de muitos milhões de animais, do género masculino, que não têm valor comercial para os aviários.

Assim, os ovos que passam por este método são garantidamente (com um grau de certeza de 98,5%) aqueles onde iriam eclodir pintos que não iriam sobreviver se nascessem. Para os aviários, apenas as galinhas têm valor comercial em grande número, não só porque se tornam poedeiras mas também porque se desenvolvem mais depressa e com melhor qualidade para o comércio de carne.

Aos pintos do género masculino está geralmente reservada uma sentença de morte, logo após a nascença. São aproveitados, então, para o fabrico de rações animais, sobretudo para a alimentação de répteis.

É essa a promessa de Ludger Breloh, o director da marca Seleggt: "Se podemos determinar o sexo de um ovo, podemos dispensar inteiramente o abate de animais vivos", explicou ao The Guardian.

São abatidos, anualmente, entre quarto e seis mil milhões de pintos. Uns são sufocados à nascença. Outros são introduzidos, vivos, em máquinas de trituração, para a produção de rações. Esta é uma situação que levanta, cada vez mais, protestos de associações ambientais e de consumidores.

Por isso, em colaboração com a Universidade de Leipzig, a Seleggt procurou criar um marcador químico, semelhante a um teste de gravidez, que pudesse canalizar os ovos com embriões masculinos para as prateleiras de supermercado, evitando assim o seu abate depois da eclosão.

O teste desenvolvido pelos cientistas é rápido. Num segundo, um raio laser perfura a casca (um furo de 0,3 milímetros) de onde se extrai uma minúscula gota que permite a análise.

A partir de 2020 a empresa pretende espalhar este sistema de testes por toda a Europa.