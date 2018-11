Escolas Henriques Nogueira e Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto no DN

Esta quarta-feira, o Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira e a Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto vieram até às Torres de Lisboa para visitar o Diário de Notícias.

Começaram por ver um vídeo sobre a história do jornal e tiveram uma formação sobre algumas noções básicas do jornalismo. Para além de ficarem a conhecer as instalações do DN e o funcionamento da redação, os alunos trabalharam, eles próprios, como jornalistas quer em imprensa, quer em rádio e vídeo. Para isso, tiveram de selecionar e escrever notícias de diferentes editorias, tendo como fonte a versão online do jornal.

Alunos da Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto

Os alunos da primeira sessão, divididos em grupos de 8, dedicaram-se a fazer editorias, construindo um jornal de 4 páginas. Já a turma da tarde participou em atividades multimédia, elaborando conteúdos noticiosos em formato vídeo e em rádio.

O Media Lab é um projeto educativo para promover a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.