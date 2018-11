Escola D. Dinis de Leiria visita o DN

Os estudantes começaram por assistir a um vídeo educativo sobre a história e evolução do DN, bem como as atividades a que o jornal estava ligado. Após este momento, os jovens tiveram uma formação acerca dos princípios básicos do jornalismo, para que pudessem fazer corretamente as suas próprias notícias.

O grupo dividiu-se, e acompanhados pelos monitores e professores, conheceram a redação do jornal. Dentro do ambiente de trabalho dos profissionais de jornalismo, os estudantes expuseram as suas dúvidas sobre a profissão de jornalista e ficaram com a ideia de como é o dia-a-dia dos jornalistas, o tipo de trabalho que cada um faz, bem como como estes estão divididos dentro da redação.

No final da visitam, com o espírito de jornalistas interiorizado, alguns alunos afirmaram querer no futuro seguir a profissão de jornalista.

O Media Lab é um projeto educativo para promover a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.