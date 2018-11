Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de D. Dinis visitam Media Lab

Na sexta-feira de manhã a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de D. Dinis veio às Torres de Lisboa visitar a redação do Diário de Notícias. Os alunos do 8º. ano viram, primeiramente, um vídeo sobre a história e os feitos do jornal e depois tiveram uma formação com o intuito de lhes dar algumas diretrizes sobre o que é ser jornalista, os alertar para os perigos da internet e os preparar para a atividade que se seguia.

Já na atividade, os estudantes dividiram-se em pares e completaram a primeira página de um jornal, de acordo com os conteúdos aprendidos previamente.

Por fim, foram à redação do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo ver os jornalistas no seu ambiente de trabalho, incluindo a distribuição das editorias, perceber os turnos de horário dos jornalistas e, ficaram a saber também, alguma informação sobre a passagem do DN para uma tiragem semanal e sobre o novo foco no DN Online.

O Media Lab é um projeto educativo para promover a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.