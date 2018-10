Dois bebés com espinha bífida foram operados ainda dentro do útero

Ainda não nasceram, continuam no útero da mãe, mas já estiveram numa sala de operações. Semanas antes da data prevista para o nascimento, estes dois bebés, que tinham espinha bífida, foram operados por uma equipa de 30 médicos do hospital universitário de Londres, conta a BBC.

Esta foi a primeira vez que a operação foi feita no Reino Unido. Antes, os britânicos tinham de procurar este serviço médico nos Estados Unidos, Canadá, Bélgica ou Suíça, onde já é praticado.

Embora a espinha bífida, que implica um defeito na formação do tubo neural, frequentemente seja tratada depois do nascimento, quanto mais cedo a intervenção for feita maior é a eficácia e os benefícios para a saúde a longo prazo. A intervenção traz, ainda assim, um risco de nascimento prematuro.

A operação de 90 minutos em que os médicos abrem o útero da mãe e reparam o defeito na medula espinal do bebé estreou-se no Reino Unido neste verão.

"Sedámos a mãe para ajudar a relaxar os bebés, mas ainda assim há um risco", afirmou à BBC a professora do hospital universitário Anne David, que nos últimos três anos tem trabalhado para levar esta operação ao Reino Unido, onde de acordo com a instituição de caridade Shine todos os anos mais de 200 crianças nascem com espinha bífida.

"Há crianças que cresceram depois da cirurgia fetal que [hoje] andam e não se esperaria que andassem se não tivessem sido operados" acrescentou Anne David, apoiando-se em estudos realizados nos Estados Unidos.

Esta cirurgia foi feita pela primeira vez nos Estados Unidos em 1997 no Vanderbilt University Medical Center, que com a Universidade da Califórnia e o Hospital Pediátrico de Filadélfia desenvolveram o estudo publicado então no New England Journal of Medicine, onde mostravam que os benefícios da cirurgia fetal para a espinha bífida eram superiores ao da operação realizada após o nascimento do bebé.

A prevenção da espinha bífida é feita através do ácido fólico, que a mulher é aconselhada a tomar ainda antes de engravidar. Não são conhecidas as causas desta malformação.