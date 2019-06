Doentes oncológicos do hospital de Viseu iniciam tratamentos no IPO de Coimbra

Os doentes oncológicos da região de Viseu vão passar a receber tratamento no IPO de Coimbra e em julho será contratado um médico, em regime de prestação de serviços, para o Centro Hospitalar Tondela -- Viseu (CHTV), foi esta quinta-feira anunciado.

"Hoje [quinta-feira], no decurso de uma reunião realizada com o IPO de Coimbra, ficou estabelecido que os doentes do CHTV vão poder iniciar os tratamentos de quimioterapia em Coimbra", anunciou Cílio Correia, o presidente daquele centro hospitalar.

A medida surge após de, na terça-feira, em comunicado conjunto, o Sindicato dos Médicos da Zona Centro, o Sindicato Independente dos Médicos e a secção regional do Centro da Ordem dos Médicos terem referido que a situação atingiu "o ponto de rutura e que os colegas oncologistas assumem a incapacidade de garantir a consulta e tratamentos de quimioterapia para novos doentes".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Cílio Correia afirmou que o serviço de oncologia do CHTV "está a funcionar, neste momento, com três oncologistas em permanência e com a colaboração de outro médico, uma vez por semana, em regime de prestação de serviços".

"A partir de julho, vamos proceder à contratação, também em regime de prestação de serviços, de outro oncologista, uma vez por semana. Com a procura sempre a aumentar, o conselho de administração tem vindo a executar medidas tentando sempre minimizar eventuais constrangimentos no funcionamento do serviço de oncologia", explicou.

Cílio Correia lembrou ainda que "está a decorrer um concurso para preenchimento de uma vaga em oncologia" e a administração do hospital está a "recorrer à contratação de especialistas em regime de prestação de serviços".

Na mesma reunião desta quinta-feira, o presidente do conselho de administração adiantou que "há necessidade de se estabelecer um protocolo" entre o CHTV e o IPO de Coimbra "de forma concreta e permanente".

Várias forças políticas, locais e regionais, exigiram nos últimos dias o regresso à normalidade do serviço de oncologia do CHTV.