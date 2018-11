Dez projetos portugueses de investigação apoiados em parceria Portugal/Espanha

Os receptores neurais da cafeína são críticos para o controlo da depressão? Podemos sincronizar um coração danificado? As mudanças na nutrição podem melhorar a saúde do nosso cérebro?

A resposta a perguntas como estas estão neste momento a ser procuradas em Portugal e os cientistas que o fazem receberam um novo impulso para o seu trabalho, através de duas linhas de apoio: o concurso para projetos de investigação em biomedicina e saúde, que conta com a colaboração da Fundação para a Ciência e Tecnologia; e o programa CaixaImpulse.

A atribuição destes apoios foi esta segunda-feira anunciada em Barcelona pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e pelo Presidente da Fundação Bancária "la Caixa", Isidro Fainé.

Ao todo, foram 75 os projetos vencedores, dez dos quais portugueses.

A Fundação "la Caixa", com sede em Espanha, iniciou este ano a sua implantação em Portugal, consequência da entrada do BPI no Grupo CaixaBank.

Uma das linhas de apoio, a "Iniciativa Ibérica de Investigação e Inovação Biomédica, i4b", foi lançada a 15 de fevereiro de 2018 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Fundação "la Caixa".

No âmbito deste acordo, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia compromete-se a igualar o investimento que a Fundação "la Caixa" destina a projetos de investigação selecionados em Portugal no âmbito do concurso anual que promove em Espanha e Portugal.

Ao todo, tem para este ano uma dotação de cinco milhões de euros para projetos em neurociências, doenças infeciosas, doenças cardiovasculares, e projetos transdisciplinares com impacto em biomedicina. Foram oito os projetos portugueses apoiados por esta linha

Já o programa CaixaImpulse, da Fundação "la Caixa" e do Caixa Capital Risco, foi lançado em 2015 com o objetivo de facilitar a transição para a sociedade do conhecimento científico com origem em centros de investigação, universidades e hospitais, através de patentes, criação de empresas ou acordos de transferência.

Este ano, cada projeto recebe um apoio até 100 mil euros. E foram dois os projetos portugeses apoiados.