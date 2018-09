Demissões em massa no Hospital de Gaia

Os diretores e chefes de serviço do Hospital de Gaia demitiram-se em bloco contra a falta de condições dos serviços e a falta de resposta do Ministério da Saúde às denúncias dos médicos.

As queixas e ameaças de demissão tinham já meio ano e foram concretizadas esta quarta-feira por mais de meia centena (52) de profissionais, que vão apresentar hoje à tarde as razões para esta decisão, numa conferência de imprensa na secção regional da Ordem que se segue a uma reunião com Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, e António Araújo, presidente do Conselho Regional.

Os clínicos garantiam não ter mais condições para suportar serviços e atendimentos que consideram indignos e reclamavam investimento em recursos humanos e material técnico, investimento que consideram não ter sido concretizado. Em março, numa visita ao hospital, Miguel Guimarães relatou "um cenário de guerra com macas por todo o corredor", onde era "quase impossível circular".

(em atualização)