"É dia de vir ao Integra-te [festa de receção aos estudantes] para dares uma grande esfrega na academia, nas caloiras, um grande estímulo para a nossa Universidade continuar a crescer." Foi desta forma que José Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, apelou há dias à participação nas festas académicas da cidade. O vídeo publicado no instagram da Associação Académica da Universidade de Aveiro já mereceu duras críticas do Bloco de Esquerda, que exige um pedido de desculpas do autarca, que o partido acusa de ser ser "porta-estandarte de uma cultura machista, misógina e atávica".

O Bloco recorda outras declarações de Ribau Esteves, dessa vez na receção ao caloiro, onde o presidente da câmara afirmou que "o encanto primeiro da academia são as nossas caloiras". Agora o autarca veio dizer que as festas académicas são a altura para "uma grande esfrega na academia, nas caloiras", homenageando os que dão vida à universidade, os seus novos alunos.

"O Bloco de Esquerda condena as declarações de Ribau Esteves e entende que é necessário um pedido público de desculpas por parte do autarca", reagiu a concelhia do BE, depois de o vídeo ter sido fortemente atacado nas redes sociais. Uma posição já acompanhada pelos órgãos nacionais do partido. Num texto publicado no Esquerda.net, órgão oficial do partido, o Bloco condena estas afirmações de teor sexista.

"É um porta-estandarte de uma cultura machista, misógina e atávica"

Já antes, a concelhia de Aveiro tinha defendido que "o espaço público e social, assim como toda a vivência, devem ser espaços seguros para mulheres e homens. É essencial uma cultura pública que valorize o espaço de cada pessoa, que garanta que a vontade de cada um e cada uma é respeitada e que ninguém seja um troféu de caça. As declarações de Ribau Esteves são indefensáveis e colocam estes valores essenciais em causa. As declarações são o reflexo de uma cultura tóxica que coloca as mulheres em risco". O DN tentou obter esclarecimentos de Ribau Esteves, mas tal não foi possível até ao momento.