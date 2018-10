Cristiano Ronaldo contrata advogado de celebridades em Las Vegas

"Se estiver em Las Vegas e tiver um problema, ligue a David Chesnoff", era o título de uma peça do Wall Street Journal, em 2007, sobre o mais reputado advogado da Sin City (cidade do pecado, como ficou famosa Las Vegas). A máxima continua válida, a fama de Chesnoff continuou a aumentar ao longo dos últimos anos, e Cristiano Ronaldo parece ter seguido o conselho.

Segundo uma informação veiculada pela agência noticiosa AP, o capitão da seleção portuguesa recorreu aos serviços do advogado para o assessorar no processo movido pela norte-americana Kathryn Mayorga, de 34 anos, que acusa o jogador de violação num hotel de Las Vegas, em 2009.

De acordo com a AP, David Chesnoff foi contratado na quarta-feira para defender Ronaldo e emitiu já um comunicado a "desmentir categoricamente" todas as acusações feitas pela queixosa, na sequência da conferência de imprensa dada pelos advogados da professora e ex-modelo norte-americana no mesmo dia.

No comunicado, citado pela AP, o advogado manifesta ainda "total confiança no sistema judicial" e lembra que a investigação da polícia metropolitana de Las Vegas já realizada em 2009 sobre a queixa de abuso sexual apresentada então por Mayorga não levou à abertura de qualquer processo-crime.

Recorde-se que, além do processo civil movido pela norte-americana, também a polícia de Las Vegas anunciou esta semana a reabertura da investigação sobre o caso, o que pode levar, em última instância, a que Cristiano Ronaldo seja confrontado com um julgamento sobre um crime que, no estado do Nevada, é punível com pena que pode ir até prisão perpétua.

Defendeu vários acusados de violação e assédio

David Chesnoff é considerado um conceituado advogado em direito criminal e tem uma vasta montra de clientes famosos, onde figuram nomes como Paris Hilton, Leonardo di Caprio, David Copperfield, a família de Michael Jackson, várias estrelas do poker (frequentes habituais do casinos de Las Vegas) ou estrelas do desporto como Mike Tyson, Shaquille O'Neal ou Andre Agassi.

Entre os casos célebres sob alçada de Chesnoff contam-se vários relacionados com acusações de assédio, violação ou abuso sexual, como os que envolveram o ilusionista David Copperfield o ex-basquetebolista Shaquille O'Neal ou o ex-jogador de futebol americano Darren Clarke.

O advogado também estará envolvido na defesa do produtor Harvey Weinstein, a figura no centro do movimento #MeToo, que levou atrizes e atores de Holywood a revelar terem sido vítimas de assédio sexual na indústria do cinema.