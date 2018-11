Confuso com a guerra dos professores? Nós explicamos

No dia 4 de Outubro, véspera do Dia Internacional do Professor, o conselho de ministros aprovou a devolução de dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço aos professores, cerca de um terço do que estes exigiam. Mas o decreto-lei em causa ainda não foi enviado a Marcelo Rebelo de Sousa e provavelmente já não será. A convergência entre os partidos à esquerda e a direita, que obrigaram António Costa a renegociar, e a hipótese não negligenciável de um veto presidencial ao que estava em cima da mesa, deixam novamente na estaca zero um braço-de-ferro que já se prolonga há mais de um ano.

O que está em causa?

Depois de ter anunciado o descongelamento das progressões nas carreiras da Administração Pública (AP), concretizada em janeiro deste ano, o governo deu também início, ainda em 2017, a negociações com os sindicatos tendo em vista a devolução do tempo de serviço cuja contagem esteve suspensa. No entanto, enquanto para a generalidade dos setores da AP a tutela aceitou devolver a totalidade desse tempo, para as chamadas carreiras especiais - onde se inclui a Educação mas também a Defesa, a Segurança e a Justiça, ainda que a negociação só tenha para já abrangido os professores - foi proposto um regime distinto, em que apenas parte do tempo congelado era considerada para efeitos de evolução nas categorias e escalões salariais.

Aos professores foram propostos os referidos dois anos, nove meses e 18 dias. Estes exigem a devolução da totalidade do tempo que consideram ter sido congelado - nove anos, quatro meses e dois dias -, admitindo apenas negociar a forma e o modo como essa devolução será feita.

Quais são os argumentos do governo?

O governo considera que as carreiras especiais, nomeadamente a carreira docente, não são equivalentes às da restante Administração Pública por dois motivos concretos: defende que a progressão baseia-se essencialmente no tempo, com fatores como a avaliação e a existência de vaga a terem menor peso; e o período de permanência em cada escalão é menor, sendo no caso dos professores em média de quatro anos, contra os dez anos da maioria dos restantes funcionários públicos. Assim, entende que fez aos professores uma proposta que é "equitativa" face aos restantes trabalhadores do Estado, já que o tempo oferecido em ambos os casos, afirma, equivale a cerca de 70% de um escalão.

Defende ainda que nunca se comprometeu a devolver a totalidade do tempo de serviço reclamado pelos professores e que, face à "intransigência" destes em sede negocial, poderia ter optado por não devolver qualquer tempo de serviço, sendo da iniciativa a atribuição dos tais dois anos, nove meses e 18 dias. Finalmente, avisa que não existe margem orçamental para comportar o que é exigido pelos sindicatos e que fazê-lo teria pesadas consequências nas contas públicas.

O que dizem os professores?

Os sindicatos de professores contestam a ideia de linearidade na progressão da carreira docente, lembrando que existe um modelo de avaliação de desempenho da classe, em que a progressão está condicionada a uma menção no mínimo de "bom" , e que atualmente até já existem dois "travões" na progressão, no acesso ao 5.º e 7.º escalões, em que o acesso para quem não tem uma avaliação de desempenho de pelo menos "Muito Bom" está dependente da existência de vagas. Por isso, classificam de "discriminatória" e "inaceitável" a solução defendida pelo governo, a qual implicaria que grande parte dos professores atualmente no ativo jamais chegariam ao topo das suas carreiras.

Afirmam também que o governo está a desrespeitar um conjunto de compromissos assumidos, nomeadamente um acordo de princípio assinado em novembro do ano passado em que se comprometia a devolver aos docentes "o tempo de serviço" congelado - e não apenas parte dele, a lei do orçamento do Estado deste ano que, no entender dos docentes - O executivo tem uma visão distinta - consagrava também o princípio de que todo o tempo seria devolvido e, por fim, um projeto de resolução da Assembleia da República, aprovado por unanimidade (PS incluído, portanto), que o defendia ainda de forma mais clara.

Para que lado poderá pender a balança?

Neste momento, os professores parecem ter conseguido fortalecer a sua posição, o que não equivale (ainda) a dizer que ganharão a guerra. E prova disso é o facto de já ter sido confirmado que o Conselho de Ministros voltará a analisar esta questão, aparentemente fechada em outubro, com a aprovação de um decreto-lei formalizando aquela que tinha sido a proposta do governo. O referido decreto, entretanto alvo de pareceres negativos das assembleias regionais de Madeira e Açores, não chegou a ser enviado ao presidente da República para promulgação. E Marcelo Rebelo de Sousa também já avisou que não o analisará antes de receber a proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2019.

Precisamente em sede de discussão do OE do próximo ano, os partidos da esquerda, o PSD e o CDS convergiram na recomendação de que o governo retome as negociações com os sindicatos tendo em vista a devolução de todo o tempo de serviço congelado, o que poderá deixar António Costa em dificuldades para ver aprovadas as contas do governo para o próximo ano se não ceder aos professores. O peso da classe docente nas eleições - e as legislativas são já para o ano - também terá a sua influência nesta questão.

Quem tem razão?

As duas partes têm apresentado argumentos válidos e a verdade é que até entre os juristas que se têm pronunciado sobre este diferendo as opiniões não têm sido unânimes.

Há um aspeto que parece dar razão aos professores: o risco de serem cometidas inconstitucionalidades caso avance a solução proposta pelo governo. Por um lado, no esquema de reposição do tempo por este proposto há professores - que começariam a progredir no próximo ano - que irão ultrapassar colegas com mais tempo de serviço. Por outro, a Madeira aprovou já a devolução integral do tempo de serviço; e os Açores já devolveram parte do tempo (mais de dois anos e meio) e tencionam devolver pelo menos mais os dois anos, oito meses e 18 dias agora propostos para os professores do Continente. E isto pode conduzir a diferenças de tratamento gritantes dentro de uma única classe profissional. Com a agravante de professores de continente e ilhas participarem nos mesmos concursos de colocação. Aliás, os sindicatos já fizeram saber que aceitam a solução da Madeira, em que a reposição é feita ao longo de um prazo mais longo do que aquele que inicialmente defendiam.

Da parte do governo, o derradeiro argumento poderá ser, no entanto, o superior interesse nacional, caso consiga demonstrar de forma inequívoca - até agora as projeções do Ministério das Finanças não têm sido muito fiáveis - que o que os professores reclamam é incomportável.