Colégio St. Julian's visita Media Lab

Os estudantes do Colégio St. Julians visitaram o projeto educativo Media Lab do Diário de Notícias nas Torres de Lisboa, na passada quarta-feira.

A visita iniciou-se com a visualização do vídeo sobre os marcos históricos ao longo dos 153 anos do jornal, seguida de uma formação sobre a evolução da comunicação ao longo dos tempos e dos perigos que lhes estão associadas.

Os alunos tiveram, depois, a oportunidade de serem jornalistas por um dia, sendo que um grupo dedicou-se a fazer as primeiras páginas de um jornal seguindo o formato do Diário de Notícias, outros puderam redigir as notícias para serem gravadas em rádio e um terceiro grupo ainda gravou um jornal em vídeo.

Por fim, ainda conheceram a redação do Diário de Notícias, na qual viram o dia-a-dia de um jornalista e os estúdios da TSF, onde assistiram à emissão ao vivo do Fórum e do noticiário das 11h.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos.