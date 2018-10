Colégio Saint Daniels visita Media Lab

Os estudantes do Colégio Saint Daniels estiveram no dia 26 de outubro nas instalações do Diário de Notícias, nas Torres de Lisboa. Os 23 alunos do 1º ano puderam visitar a redação do DN.

De acordo com o projeto Media Lab DN, os alunos foram divididos em vários grupos e experimentaram o ambiente de redação ao completarem as suas próprias primeiras páginas de jornal, segundo o modelo do Diário de Notícias.

O Media Lab é um projeto educativo para promover a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.