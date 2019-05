Colégio Atlântico visita o Media Lab DN

Estudantes do 8º ano do Colégio Atlântico visitaram, durante a manhã desta segunda-feira, o Media Lab do Diário de Notícias, nas Torres de Lisboa.

Os alunos começaram por assistir a um vídeo exclusivo sobre a história do DN, através do qual ficaram a conhecer um pouco melhor a história do jornal, as suas diferentes moradas e os projetos de cariz social nos quais esteve envolvido. De seguida, os jovens tiveram uma formação sobre jornalismo, onde aprenderam quais os critérios de notícia e como esta é construída.

Após a formação, os estudantes dividiram-se em grupos. Trabalhando em pares, um dos grupos fez um noticiário para rádio, que foi depois gravado, e os restantes fizeram a primeira página de um jornal.

Antes do seu regresso, os alunos ainda tiveram a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias, onde puderam ver como trabalham os jornalistas.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.