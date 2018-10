Traga o guarda-chuva. Vem aí chuva e trovoada no Centro e no Sul

A aproximação a Espanha de duas tempestades, uma oriunda do Mediterrâneo e outra do Atlântico, não se deve refletir em território português, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. "É uma situação que vamos acompanhar", diz ao DN Joana Sanches, meteorologista do IPMA)​​​​​.

Mas o país não escapará incólome ao mau tempo. "Temos uma depressão a sudoeste e prevê-se que nos próximos dias se desloque para o arquipélago da Madeira. Até domingo, a nossa previsão é de aguaceiros e trovoada em especial nas regiões centro e sul, nos próximos dias", explicou a especialista.

Ainda segundo o instituto, "é provável que hoje [quinta-feira] no centro e sul se registe maior precipitação e trovoada", mas nada em quantidades que justifique avisos à população. Uma situação muito diferente da que deve acontecer em Espanha, onde há regiões em alerta vermelho.

Para Portugal, o IPMA não prevê qualquer alerta durante o fim de semana.

O mau tempo parece assim não dar tréguas às regiões centro e sul, as mais afetada pela tempestade Leslie no fim de semana passado.