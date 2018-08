Celebridades que promovem produtos nas redes sociais na mira de regulador

Celebridades e personalidades com influência que promovem produtos nas redes sociais, sem assinalar as suas postagens como pagas pelas marcas, estão a ser alertadas ​​que podem estar a violar as regras, com a entidade reguladora do Reino Unido a lançar uma investigação sobre a tendência.

As recomendações de celebridades e influencers que têm milhões de seguidores nas redes sociais é uma estratégia de marketing crescente para as marcas, mas a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) aponta que tais promoções podem enganar os consumidores, noticia esta quinta-feira a Reuters.

A CMA diz ter constatado existirem postagens que parecem promover produtos, sem ficar claro se a postagem foi paga pela marca em causa. "Se as pessoas veem roupas, cosméticos, carros ou umas férias serem promovidas por alguém que admiram, podem ser convencidas a comprar", disse à Reuters George Lusty, diretor de proteção ao consumidor da CMA.

"Portanto, é realmente importante que lhes seja dito claramente quando uma celebridade promove um produto porque o comprou ou porque foi pago ou retribuído de alguma forma pela marca."

Marcas gastam milhões



A CMA adiantou que escreveu a várias pessoas famosas do Reino Unido para recolher mais informações sobre os acordos comerciais com as marcas. Também quer que o público transmita as suas experiências como parte da investigação.

Gigantes do consumidor como Pernod Ricard, Unilever, Nestlé e Mars gastam milhões com os chamados influencers para promover produtos.

As marcas pagam de 9 mil euros a mais de 90 mil por um único post numa rede social, dependendo do tamanho, do engajamento e da lealdade dos seguidores. A Unilever confirmou que a prática representa "dezenas de milhões" de seu marketing de 7,7 mil milhões de euros no ano passado, relata a Reuters.

Os mais famosos podem ganhar ainda mais. As estrelas de reality-show Kylie Jenner e Kim Kardashian, a cantora Selena Gomez e o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo são as celebridades mais bem pagas por post no Instagram, ganhando até 870 mil euros por publicação, de acordo com a HopperHQ, empresa de gestão de posts no Instagram.

Estas postagens costumam ser marcadas como "parceria paga por", "patrocinado" ou "#ad" para indicar que as estrelas foram pagas pelas marcas em questão para promoverem os produtos.