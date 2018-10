Auxiliar de ação educativa coordenava hackers que atacaram ministérios e procuradoria

A imagem que surgiu no site da Procuradoria-geral da República no dia 25 de abril de 2014

Uma auxiliar de ação educativa com poucos conhecimentos de informática, mas com muita capacidade de organização, coordenava as ações de vários desempregados, alguns estudantes, uma pessoa nomeada como equiparada a jornalista e três especialistas em informática que foram responsáveis por vários ataques informáticos entre 2012 e 2017 a instituições nacionais e pela divulgação de dados pessoas de centenas de magistrados, incluindo da atual Procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal. É o que consta na acusação do Ministério Público a que o DN teve acesso.

Foram também os mentores dos ataques a diversos sites nos dias 24 e 25 de abril de 2014 - que marcaram os 40 anos da Revolução - e que deixaram indisponíveis várias páginas de instituições governamentais, incluindo a Procuradoria-geral da República e do Conselho Superior da Magistratura.

As 23 pessoas acusadas pelo Ministério Público vão responder pelos crimes de associação criminosa (que pode ser condenados de 1 a 5 anos de prisão); acesso ilegítimo (punido pela Lei do Cibercrime com até um ano de prisão ou multa até 120 dias) e sabotagem informática (pena de prisão até 5 anos ou multa até 600 dias). Há ainda acusações de instigação pública a um crime (até 3 anos de prisão ou multa) e apologia pública de um crime (prisão até 6 meses ou multa até 60 dias).

No despacho, o Ministério Público explica que o grupo conheceu-se online e os seus membros vivem em várias zonas do país. Foi pela troca de mensagens na net que perceberam ter em comum o "gosto e a vontade de praticar ataques contra sistemas informáticos".

Fora deste grupo de acusados ficaram mais de duas dezenas de pessoas - algumas por não ter sido possível consolidar na investigação os indícios que contra elas existiam -, entre elas três menores que na altura dos alegados crimes (2012 e 2015 tinham 14, 15 e 16 anos). O mais velho tem agora 19 anos, mas como era menor na altura dos crimes não foi acusado, e é visado num processo que está entregue na Instância Central de Família e Menores de Santa Maria da Feira.

Reunir pelo messenger

Não estando perto fisicamente, as reuniões do grupo eram feitas por chat e messenger, como explica a acusação assinada pelo Procurador da República Pedro Verdelho.

É neste momento que Carla, a referida auxiliar de ação educativa, ganha importância. Segundo a investigação, os conhecimentos de informática desta residente no Barreiro eram ao nível de utilizador comum e não sabia como desencadear ataques informáticos.

Por isso quando entrou para o grupo conhecido como Sudohackers acabou por ser a pessoa encarregue de auxiliar os restantes membros - esse sim especialistas em computadores - a organizar os ataques informáticos.

Terá começado a dirigir as reuniões e a escolher sites para serem atacados. Era também ela que escrevia os textos que eram depois publicados no Facebook, bem como coordenava a comunicação com outros grupos como os Side Kingdon 12, Hackers Street Portugal, Outside The Law.

Entre os membros dos grupos, uns procuravam as vulnerabilidades dos sites escolhidos - por vezes com algum tempo de antecedência ao momento da ação - e depois passavam a informação para os autores do ataque.

Estes faziam uso do sistema DoS por intermédio do qual conseguem tornar o sistema inacessível.

Chegaram mesmo a deixar mensagens em algumas dessas páginas. Como aconteceu a 31 de janeiro de 2014 quando surgiu na página da Procuradoria-geral da República de Lisboa a frase "o dia em que tudo começou e mais não digo".

Em abril foram divulgados dados pessoais de magistrados do ministério público - mais de 200 procuradores viram os seus mails e contactos ficaram acessíveis a todos os internautas - e de outros utilizados do sistema de informação do MP

Neste ataque a 24 de abril de 2014, este grupo autotitulavando-se Anonymous (aproveitando o nome usado internacionalmente por piratas informáticos ativistas) colocou na página a seguinte mensagem: "Hello World!! Isto não é defacement. Isto não é vandalismo. Isto é o princípio de uma exposição. Isto é o descontentamento pela vossa inércia e cooperação com os marginais que têm levado Portugal a uma pobreza maior que há 40 anos atrás. We don't forgive we don't forget expect u. Anonymous Portugal".

Nem Tony Carreira escapou

Um dos alvos destes hackers foi Tony Carreira. A 11 de maio de 2014 entraram no servidor onde estava alojado o site do cantor e fizeram uma montagem fotográfica com uma foto de Tony Carreira segurando um saco de dinheiro com a imagem de um cifrão.

A página oficial de Tony Carreira foi um dos alvos do grupo de piratas informáticos © Maria João Gala / Global Imagens

Associado estava o texto: "Oh tone, pensavas que tínhamos esquecido de ti era? Corrupção nunca se esquece. Principalmente quando se copia músicas para se ganhar dinheiro não é. Nós somos anonymous, somos agora e sempre ao lado do povo. Não admitimos corrupção, espero que isto sirva de aviso. Nós somos anonymous, nós somos legião, nós não esquecemos, nós não perdoamos, esperem por nós".

Esta ação, tal como todas as outras efetuadas entre 2012 e 2017 - houve ataques a servidores de escolas, universidades, instituições da administração central e local e empresas - foi reivindicada pelo Facebook.

Ganhar dinheiro a publicitar ações

Entre os acusados pelo Ministério Público está o proprietário, diretor, editor e único equiparado a jornalista Rui Cruz, do blog Tugaleaks.

De acordo com o documento consultado pelo DN, este aproximou-se dos grupos de hackers depois de se aperceber que havia uma grande probabilidade de se publicitasse no seu site as suas ações existiriam muitas visualizações e esse facto poderia ser transformado em publicidade.

A investigação refere que entre 2014 e 2015 conseguiu 2800 euros como contrapartida da publicação de anúncios nos seus sites, nomeadamente no blog Tugaleaks.

Durante as operações da Polícia Judiciária foram efetuadas 40 buscas, 36 perícias e foram apreendidos cerca de 300 dispositivos eletrónicos, muitos deles computadores portáteis que estavam na posse das 23 pessoas agora acusadas que têm como medida de coação o termo de identidade e residência.