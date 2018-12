ATL Clube Júnior vem ao Media Lab

Esta quinta-feira de manhã, o ATL Clube Júnior veio com os seus alunos ao Media Lab do Diário de Notícias nas Torres de Lisboa, experimentar a profissão de jornalistas por um dia.

Ao chegarem, assistiram a um video sobre a história do DN, demonstrando a sua evolução e importância histórica. De seguida, tiveram uma pequena formação sobre as noções básicas de jornalismo, para poderem depois aplicar o que aprenderam na atividade.

Pondo mãos à obra, os estudantes dividiram-se em dois grupos destinados a dois jornais diferentes: uns um jornal em rádio como na TSF e outros a primeira página de um jornal, segundo o molde do Diário de Notícias. O grupo de rádio visitou a redação da TSF, conseguindo até ver o "Fórum TSF" em direto, e puderam depois gravar as notícias nos estúdios da estação. Já quem completou a primeira página de um jornal, pode ver a redação do Diário de Notícias e conhecer melhor o trabalho dos jornalistas, bem como a divisão dos mesmos dentro do local de trabalho.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.