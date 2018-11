Alunos dos Colégio Marista de Carcavelos e Salesiano visitam o DN

Esta segunda-feira, os alunos dos Colégios Marista de Carcavelos e Salesiano - Oficinas de S. José visitaram as instalações do Diário de Notícias, nas Torres de Lisboa.

Os estudantes começaram por conhecer um pouco melhor a história do Diário de Notícias ao visualizar a um filme com imagens exclusivas do jornal e, de seguida, tiveram uma formação sobre a evolução da comunicação ao longo dos tempos e o jornalismo digital.

Após este momento mais teórico, os alunos colocaram mãos à obra e elaboraram uma primeira página de um jornal com notícias escritas pelos próprios. Durante a atividade, os jovens tiveram também a oportunidade de interagir com os jornalistas e conhecer um pouco melhor o seu quotidiano visitando a redação do jornal.

O Media Lab é um projeto educativo para promover a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.