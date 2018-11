Alunos do Lycée Français Charles Lepierre visitam o DN

Os alunos do Lycée Français Charles Lepierre estiveram, nesta sexta-feira, no Diário de Notícias, nas Torres de Lisboa para aprenderem as noções básicas sobre o jornalismo. Logo ao início os estudantes vestiram os seus coletes do Media Lab que os fez incorporar a profissão de jornalista, e já inspirados pelo espírito de jornalistas por um dia, começaram por assistir ao vídeo sobre a história do DN desde os seus primeiros anos até aos dias de hoje. Após a visualização do vídeo, para que estivessem prontos para fazer as suas próprias notícias, os alunos tiveram a formação em que lhes foi explicado como se fazia uma notícia, os critérios que validam a notícia e as componentes dessa mesma notícia.

Alguns dos jovens logo a seguir à formação avançaram para a redação do jornal, no sentido de conhecer o local de trabalho dos jornalistas, enquanto os outros puseram mãos à obra e iniciaram a criação das suas primeiras páginas de jornal. Dentro da redação ficaram a conhecer as distribuições de cargos e tarefas, as técnicas de trabalho e a própria organização física da redação, ou seja, a disposição das filas separadas por editorias e funções.



Os alunos que estiveram a fazer as primeiras páginas, no final, trocaram de lugar com quem já tinha ido à redação, e seguiram com a visita para o local de trabalho dos jornalistas. No final das atividades, os alunos mostraram-se satisfeitos.

O Media Lab é um projeto educativo para promover a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.