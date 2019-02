Alunos do Colégio Laura Vicunha visitam o Media Lab

Alunos do 5º e 6º ano do colégio Laura Vicunha, de Vendas Novas (Évora), visitaram na tarde de quarta-feira o Media Lab do Diário de Notícias, nas Torres de Lisboa.

Os alunos começaram por assistir a um vídeo exclusivo sobre a história do Diário de Notícias, onde aprenderam sobre a sua fundação e primeiras localizações, as atividades e eventos que organizou e patrocinou e as personalidades portuguesas famosas que estiveram ligadas ao DN. De seguida, assistiram ainda a uma pequena formação sobre os profissionais que integram um jornal e a forma como uma notícia é construída.

Os estudantes tiveram, depois, a oportunidade de "arregaçar as mangas" e pôr em prática o que aprenderam. Aos alunos do 6º ano e a alguns do 5º foi-lhes proposto que escrevessem, a pares, uma notícia para a rádio. Embora nervosos, mostraram-se muito entusiasmados para gravar as suas notícias, sabendo que teriam mais tarde acesso às gravações. Os restantes alunos do 5º ano ficaram encarregues de construir a primeira página de um jornal, com a estrutura aprendida durante a formação.

Antes de regressarem ao Colégio, puderam ainda visitar a redação do Diário de Notícias, e ver de perto como trabalham os jornalistas.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica.