Alunos de Azeitão vêm conhecer Media Lab

Na manhã desta terça-feira, 55 alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Azeitão visitaram as instalações do Diário de Notícias, nas Torres de Lisboa. Os alunos do 7.º ano tiveram a oportunidade de experimentar a profissão de jornalista e de conhecer a redação.

O grupo começou por assistir a um vídeo que conta a história do jornal no centro educativo Media Lab DN. Os estudantes puderam aprender sobre a fundação do jornal, os projetos sociais em que esteve envolvido e ainda sobre as personalidades mais conhecidas que colaboraram com o DN. Seguiu-se uma apresentação acerca da evolução da comunicação até aos dias de hoje e o funcionamento dos órgãos de comunicação social.

Após aprenderem como construir uma notícia, os alunos puderam colocar os conhecimentos adquiridos em prática e criaram, em trios, as suas primeiras páginas. Os estudantes foram desafiados a escrever o título da manchete, a notícia do destaque fotográfico e duas chamadas.

Na visita à redação, foi possível ver como está organizado o espaço e testemunhar o trabalho dos jornalistas, fotojornalistas e técnicos de audiovisual e multimédia.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática com vista a formar cidadãos ativos.