Alunos da EPAD visitam Diário de Notícias

Os estudantes começaram por assistir a um vídeo que relata a proximidade que o Diário de Notícias, ao longo dos seus 154 anos de história, criou com o seu público, promovendo diversas iniciativas, tal como a angariação de fundos para a finalização da estátua do Marquês de Pombal, em Lisboa. De seguida, tiveram uma formação sobre a evolução da comunicação, mas também sobre os princípios básicos do jornalismo.

Depois desta parte mais teórica, os jovens do 11º ano visitaram ainda a redação do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo e da TSF.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.