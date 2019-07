Alunos da Academia de Música de Santa Cecilia visitam Media Lab

Cerca de 70 alunos da Academia de Música de Santa Cecília visitaram, na manhã desta quarta-feira, o Media Lab do Diário de Notícias, nas Torres de Lisboa.

Os estudantes dividiram-se em dois grupos distintos. Os primeiros a chegar ao Media Lab assistiram a um vídeo sobre o DN, com o qual puderam aprender mais sobre as suas diferentes moradas e os portugueses ilustres que fizeram parte da sua história. De seguida, tiveram uma formação sobre jornalismo e a forma como a comunicação evoluiu ao longo dos tempos. Antes do final da sua visita, os jovens visitaram ainda a redação do Diário de Notícias, onde puderam ver, ao vivo, como trabalham os jornalistas.

O segundo grupo, para além de assistirem ao vídeo sobre a história do jornal e à formação sobre jornalismo, puseram em prática os conhecimentos adquiridos, participando em atividades práticas. Estes alunos construíram um noticiário de rádio, que foi depois gravado. Os estudantes tiveram também a oportunidade de visitar a redação do jornal e a da TSF.

O Media Lab é um projeto educativo que promove a literacia mediática e a participação cívica ativa.