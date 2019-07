Alemanha aprova multas até 2500 euros para pais que não vacinem filhos contra sarampo

O conselho de ministros da Alemanha aprovou esta quarta-feira multas que poderão chegar aos 2500 euros para os pais que decidam não vacinar contra o sarampo os seus filhos em idade escolar.

A decisão agora aprovada entra em vigor em março do próximo ano, também impõe que as crianças em centros de refugiados sejam vacinadas e inclui a exclusão de crianças não vacinadas do direito de frequentarem as creches.

"Queremos, dentro do possível, evitar que todas as crianças estejam expostas ao sarampo porque é uma doença altamente contagiosa e pode ter uma evolução muito má, às vezes fatal", argumentou o ministro da Saúde, Jens Spahn.

De acordo com os dados oficiais, no ano passado registaram-se no país um total de 543 casos de sarampo e este ano, até ao momento, já foram contabilizados mais de 400.

A decisão do Conselho de Ministros surge num momento em que na Alemanha, assim como na maior parte da Europa, vários grupos questionam a importância das vacinas.