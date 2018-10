Aguentou 15 horas fechado num cubo de plástico com 200 plantas

Quando planeou fazer a experiência, Kurtis Baute queria ficar fechado num cubo de plástico com 200 plantas durante três dias. Era a sua forma de alerta para o impacto das alterações climáticas. Acabou, no entanto, por mudar o objetivo: permanecer o máximo de tempo possível. Segundo a BBC, o "cientista extravagante", como se apresenta no Twitter, foi forçado a sair da cúpula hermética que construiu ao fim de 15 horas, devido ao aumento dos níveis de CO2 dentro do espaço.

A experiência decorreu na Colúmbia Britânica, no Canadá, num cubo com três metros de lado, feito em plástico pesado. Enquanto estava fechado, Kurtis ia fazendo publicações nas redes sociais com a hashtag #KurtisInAJar.

No final, o cientista descreveu a experiência como um "grande sucesso", uma avaliação feita com base na interação dos utilizadores das redes sociais.

À medida que a experiência ia decorrendo, os níveis de CO2 iam aumentando. Quando atingem os 10%, diz a BBC, as pessoas podem sofrer danos cerebrais, entrar em coma ou morrer. Por isso, o "cientista extravagante" terminou a ação assim que os seus níveis chegaram ao limite de segurança.

Como as plantas usam a luz solar para converter CO2 em oxigénio, Kurtis achava que iriam ajudar a regular os níveis de dióxido de carbono dentro da cúpula. Contudo, justificou, o tempo estava nublado, pelo que não receberam luz solar suficiente.

Inicialmente, o objetivo de Kurtis era permanecer na cúpula durante três dias, mas decidiu alterar a meta. Na semana passada, escreveu no Twitter que talvez fosse capaz de sobreviver no cubo durante esse período, mas o seu objetivo era não só sobreviver, mas também terminar a experiência sem danos cerebrais ou outros.

Viver com níveis altos de CO2, alertou, é a realidade de muitas pessoas. "Todos merecem um ar limpo, mas nem todos o têm", escreveu.