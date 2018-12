Portugal e China criam Laboratório do estudo do Espaço e dos Oceanos

A agência espacial estatal russa Roscomos e a Virgin Orbit - parceria entre um fundo soberano de Abu Dhabi e o grupo liderado pelo multimilionário britânico Richard Branson - eram claramente os nomes mais sonantes entre as catorze entidades ou consórcios internacionais interessados em participar no futuro centro de lançamento de satélites dos Açores. No entanto, de acordo com informação divulgada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), não conseguiram ir além dessa manifestação de interesses.

A infraestrutura, que será instalada na ilha de Santa Maria, terá como principal função servir de "porto espacial" para o lançamento de uma nova geração de satélites de pequena dimensão. E estes catorze interessados responderam a um convite internacional dirigido a entidades qualificadas colaborar com empresas e centros de investigação nacionais na conceção, instalação e exploração do projeto.

Porém, a Comissão Internacional de Alto nível, coordenada por Jacques Dordain, antigo diretor-geral da Agência Espacial Europeia (ESA), reduziu a lista de potenciais candidatos a apenas cinco empresas ou consórcios: AVIO, AZUL Consortium, Isar Aerospace Technologies GmbH, PLD Space, Rocket Factory Augsburg e Edisoft.

Virgin queria fazer viagens espaciais e Roscomos testar foguetões

Questionado pelo DN, Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, disse "não ter ficado surpreendido" com a rejeição dos dois candidatos mais conhecidos, dada a natureza das propostas que estes apresentaram. "São projetos diferentes. Os projetos americanos, quer esse [Virgin Orbit] quer o outro [Sierra Nevada Corporations, não têm a ver com o projeto internacional em causa mas com a utilização da pista de Santa Maria para viagens espaciais no futuro", contou, não descartando a possibilidade de surgirem parcerias futuras noutro âmbito."O que a comissão decidiu é que deveriam ser tratados à parte", explicou. "O projeto russo não envolve o desenvolvimento da indústria portuguesa, que era um dos requisitos. Era um dos projetos para testar foguetões já feitos na Rússia. Nesta iniciativa concreta não fazem sentido", resumiu. Pelo contrário, os cinco projetos que foram pré-selecionados ao fim desta primeira fase são todos projetos europeus que, todos eles, têm o potencial de desenvolver a potencial da indústria nacional.

A iniciativa ATLANTIC ISLP: Atlantic International Satellite Launch Programme, lançada em setembro deste ano, é promovida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e pela Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço (EMA) , contando com o apoio técnico da Agência Espacial Europeia (ESA). O objetivo, de acordo com o calendário definido, é realizar os primeiros lançamentos entre a primavera e o verão de 2021.

As medidas para rentabilizar a localização estratégica de Portugal e dos Açores no Atlântico contemplam ainda a criação de um Air Center, sedeado Ilha Terceira, que é uma parceria entre diversos estados, e envolvendo universidades e instituições científicas nacionais e internacionais, para estudar as interações espaço /Atlântico.