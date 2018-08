Em White Sulphur Springs, uma pequena cidade no Estado da Virgínia, hoje com pouco mais de dois mil habitantes, ninguém poderia imaginar que naquela segunda-feira de 18 agosto de 1918 nasceria a mulher que os colocaria a todos na História dos Estados Unidos da América (EUA) e da Ciência Aeroespacial. Katherine Johnson, nascida com o apelido Coleman, começou aos dez anos a mostrar os seus dotes para os números e aos 18 forma-se com distinção em matemática e francês, na Universidade Estadual da Virgínia.

Foi a primeira mulher a fazê-lo, e a primeira afro-americana a ser selecionada para integrar um curso de pós-graduação na mesma faculdade, e ainda das primeiras a fazer parte da Ala Oeste da NASA. A ala que albergava outras tantas mulheres como ela, afro-americanas, licenciadas em matemática e física, que começaram a chegar ao Centro de Pesquisa de Langley, nas décadas de 1940 e 1950. mas que não podiam partilhar as salas de comando nem estar no mesmo edifício que os homens ou funcionárias mulheres brancas. Katherine chegou a Langley em 1953 e ajudou a colocar em órbita a Apolo 11 que levou John Glen até à lua a 20 de julho de 1960.

Esta mulher, de pequena estatura, franzina, sempre de sorriso no rosto, que casou duas vezes e teve três filhos, que este fim de semana foi homenageada pela NASA pelos seus 100 anos, pela sua genialidade, pelas suas tomadas de posição e também pelo seu exemplo de serenidade. A Universidade Estadual da Virgínia dedicou-lhe uma estátua de bronze, que seis netos inauguraram no domingo, e uma bolsa de estudo com o seu nome, e em nome de se ter revelado sempre como "um exemplo a seguir". Segundo anunciou a universidade, a bolsa beneficiará os estudantes que se especializarem nos campos da Ciência, Tecnologia, Engenharia ou Matemática, para ajudar indivíduos talentosos que estão sub-representados nesses campos.

Katherine já quase não dá entrevistas, uma das últimas que lhe é conhecida, data de 2010, mas esteve presente na cerimónia que a sua universidade lhe dedicou. A sua vida foi sempre fluindo com descrição, sempre pautada pela dedicação aos números, à ciência, à inovação, mas também ao papel da mulher e dos afro-americanos na sociedade civil.

A 2 de fevereiro de 2017, aceitou subir ao palco do Theatre Tolby, em Los Angeles, na cerimónica dos Óscares, junto das atrizes Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe, que desempenharam o papel de três mulheres afro-americanas na NASA, no filme Elementos Secretos. Johnson foi interpretada por Taraji, Vaughan por Octavia e Jackson por Janelle. Na altura, Taraji pediu ao público para dar as boas vindas a "uma verdadeira heroína". Jackson, de cadeira de rodas, sorriso simples no rosto, apenas proferiu duas palavras perante uma ovação estrondosa de pé: "Muito Obrigada." Nada mais. Bastava. A imagem de grande serenidade é mais um dos exemplos que deixa e referida por Taraji Henson, que chegou mesmo a dizer que não conseguiria ser como a sua personagem.

Em 2015, o presidente Barack Obama condecorou Katherine Johnson com a medalha da Liberdade © Reuters

Uma serenidade que já antes manifestara, quando em 2015, recebeu das mãos do presidente Barack Obama a Medalha Presidencial da Liberdade dos EUA. Até hoje, é única mulher da NASA que recebeu tal honra. Em 2016, viu também o novo módulo do Centro de Pesquisa da NASA, dedicado à informática receber o seu nome. Foram 33 anos que Katherine Johnson dedicou à NASA, com cálculos que ajudaram em várias missões. Em 1962, esteve na preparação da Atlas6, que ajudou a colocar um astronauta em órbita ao redor da Terra, o mesmo John Glenn que depois chegou à lua e que pediu que Jonhson revisse os cálculos feitos pelos computadores. "Se ela diz que os cálculos estão corretos, então estou pronto para ir."