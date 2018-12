A foto do avião forrado a diamantes que era falsa

Chama-se Bling 777, o avião que a companhia de aviação Emirates, sedeada no Dubai, tinha supostamente cravado de diamantes. Só que não.

Horas depois de partilhar a fotografia no Twitter, a empresa veio dizer que a imagem não era verdadeira.

O problema é que a fotografia, entretanto, tinha-se tornado viral. Muitas pessoas perguntavam-se se a circulação não faria descolar alguns diamantes, fazendo-os cair do céu.

"Tínhamos apenas partilhado uma criação da artista de cristais Sara Shakeel", disse um porta-voz da companhia. A paquistanesa tem mais de cinco mil seguidores no Twitter. O seu trabalho de imaginação tinha agradado as responsáveis da companhia aérea.

Shakeel tem várias criações visuais. Cravejou a diamantes batatas fritas de um pequeno pacote da McDonalds, catedrais inteiras, até nuvens. São colagens sobre fotografias.

Por exemplo, esta homenagem a Nova Iorque no 11 de setembro.

Quando partilhou a imagem artística do avião no seu Twitter, anunciou que viajava para Itália, o que levou vários seguidores (e até algumas publicações) a dizerem que o voo inaugural do Bling 777 fazia-se de Islamabad para Milão.

Não era, obviamente, concretizável. A artista, uma antiga dentista da capital paquistanesa, já lançou entretanto um tweet a rir-se do assunto. "Nunca imaginei que isto se tornasse viral."