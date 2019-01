80 mil reclamações por via eletrónica nos primeiros 18 meses

Em 18 meses, o Livro de Reclamações Eletrónico (LRE) acolheu mais de 80 mil queixas, grande parte das quais (54.623) de consumidores que protestam contra as comunicações eletrónicas e por via postal. A energia e o gás são responsáveis por 18 019 reclamações, seguindo-se, em menor escala, as águas e resíduos, com 2 508 participações.

A partir do dia 1 de janeiro deste ano o LRE passou a receber, também, sugestões e elogios ao funcionamento dos serviços.

"O livro de reclamações permite que os consumidores tenham um papel ativo na melhoria da qualidade dos bens e dos serviços, apoiando as empresas no aperfeiçoamento do seu desempenho e das suas práticas comerciais e, a partir de agora, promove também a inclusão de boas práticas e experiências positivas por parte dos consumidores", assim justifica o alargamento o secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres,

O LRE abrange os serviços públicos essenciais (eletricidade, gás natural, água e resíduos, comunicações eletrónicas e postais), o turismo e a venda a retalho, envolvendo oito entidades reguladoras e fiscalizadoras. Em dezembro, passou a integrar os transportes aéreos, através da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

O processo de adesão e credenciação de outros serviços e respetivos operadores económicos decorre até ao dia 1 de julho.

A plataforma do Livro de Reclamações em formato eletrónico constitui uma medida do programa "SIMPLEX + 2016" e envolve a Direção-Geral do Consumidor e as entidades reguladoras dos diversos setores de atividade.