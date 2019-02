2018 foi o quarto ano mais quente de sempre

Com duas ondas de calor, este foi o setembro mais quente desde que há registos

Clima tornou-se selvagem e vai piorar ao longo do próximo século

O ano mais quente foi o quarto mais quente de sempre, de acordo com a NASA e Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), que indicam que os últimos cinco anos foram os quinto mais quentes de sempre desde 1880 e que os 18 últimos anos estão entre os 19 mais quentes de sempre.

Numa conferência de imprensa conjunta esta quarta-feira, as duas entidades discutiram a temperatura e o clima mundial após um adiamento de várias semanas devido à paralisação do governo norte-americano que resultado na demissão de muitos funcionários na NOAA e na NASA.

"2018 foi mais uma vez um ano extremamente quente, acompanhando a tendência de aquecimento global de longo prazo", explicou o diretor de estudos espaciais do Instituto Goddard da NASA, Gavin Schmidt.

NOAA

A temperatura média global subiu um pouco mais de 1ºC desde a década de 1880, dois terços do limite de aquecimento de 1,5ºC estabelecido no acordo climático de Paris. "Este aquecimento foi impulsionado em grande parte pelo aumento das emissões de dióxido de carbono para atmosfera e de outros do efeito de estufa causados pela atividade humana", acrescentou Schmidt.

O recorde de calor foi bem sentido em grande parte da Europa, cujas temperaturas no verão estiveram acima dos 32ºC, e também no Médio Oriente.