154 anos e uma edição especial do Diário de Notícias

Porque 154 anos a olhar para o futuro, devem ser celebrados, o Diário de Notícias faz uma edição especial, em banca no sábado, 29 de dezembro.

Esta edição conta com um olhar para o futuro do país, com 2019 a ficar marcado, entre muitos outros acontecimentos, pela realização das eleições legislativas e europeias ou pela disputa da Final Four Liga das Nações de futebol.

Olhamos também para o mundo no próximo ano, abordando temas como a presidência de Jair Bolsonaro no Brasil, o Brexit, como Donald Trump irá enfrentar o congresso hostil nos Estados Unidos, mas também os novos projetos para o regresso do homem à lua ou a tão esperada estreia da última temporada da série Guerra dos Tronos.

A edição especial conta também com a participação dos reconhecidos colunistas do Diário de Notícias, que contribuem com a sua visão para o próximo ano.

André Carrilho, em exclusivo para o Diário de Notícias, ilustra o próximo ano de forma futurística nesta edição especial aniversário.

O caderno 1864 será em formato revista e com uma previsão de longo prazo: saltamos até 2064, data em que o Diário de Notícias completará 200 anos.

No seu 154º aniversário, o Diário de Notícias, oferece ao leitor uma edição única e inédita. A não perder dia 29 de dezembro, sábado, em banca.