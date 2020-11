Há um autorretrato escondido há 900 anos na catedral de Santiago de Compostela

Uma historiadora de arte britânica descobriu no topo de uma coluna da catedral de Santiago de Compostela um autorretrato de um dos pedreiros que trabalhou na construção do edifício no século XII.

"Encontramos isto nos edifícios medievais", disse Jennifer Alexander ao Observer, o suplemento de domingo do jornal The Guardian, que fala de uma "selfie em pedra".

A "selfie em pedra". © DR/Imagem cedida por Jennifer Alexander ao The Guardian

"Estão normalmente em cantos escuros, onde apenas outro pedreiro poderia encontrá-lo. Este está numa parte do edifício onde precisavas ser um pedreiro para estar lá em cima e ver. Está escondida entre um conjunto de capitéis (o topo de uma coluna) que são simples", acrescentou.

A figura foi descoberta pela historiadora da Universidade de Warwick durante um levantamento minucioso da catedral, que foi construída entre 1075 e 1211 e é património da Humanidade da UNESCO. A ideia é analisar o edifício pedra a pedra, procurando estabelecer a sequência em que foram colocadas, num projeto financiado pelo governo da Galiza.

Foi durante o estudo dos capitéis, 13 metros acima do solo, que a historiadora descobriu a figura. "É uma adorável imagem de um homem pendurado no meio do capitel, como se a sua vida dependesse disso. É numa fileira de capitéis idênticos, construídos em granito -- 'precisamos de mais 15 com este desenho' e de repente há um que é diferente. Por isso achamos que é o próprio pedreiro", disse Alexander.

O trabalho de construção era anónimo, pelo que esta seria a forma mais próxima de o assinar. Os aprendizes aprendiam a trabalhar a pedra com os mestres, em oficinas, sendo que os que se destacavam podiam aprender também geometria e ter acesso a outras ferramentas para desenharem os planos ou gerirem o local de construção.

A figura, que está a sorrir, tem cerca de 30 centímetros e está esculpida até à cintura.