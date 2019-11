Greta Thunberg numa foto com mais de 100 anos?

cimeira do clima

Greta Thunberg estará na Assembleia da República entre final do mês e início de dezembro

Greta Thunberg voltou a dar que falar. Só que desta vez não são as ações e discursos em defesa do planeta e na luta contra o aquecimento global que está a causar espanto na internet. Uma foto encontrada na biblioteca da Universidade de Washington está a deixar muita gente de boca aberta... porque uma das crianças fotografadas é a fotocópia da ativista sueca.

Na internet graceja-se se, afinal, Greta Thunberg é uma viajante no tempo e tem mais de 100 anos. É que uma das três crianças da imagem é a sua cara chapada.

A foto foi tirada mina de ouro em Dominion Creek, Yukon, no Canadá, em 1898. Ou seja, há 121 anos. Greta tem 16 anos... ou 105?

Rapariga em primeiro plano é idêntica a Greta.

A jovem ativista decidiu, há um ano, deixar a escola e alertou os pais e os professores de que não voltaria às aulas até que os adultos se comprometessem com a luta pela defesa do clima. A sua atitude inspirou milhões de jovens ao redor do mundo que têm saído à rua numa iniciativa que ficou conhecida como "greve climática".

A fama de Greta avolumou-se quando, sem setembro, discursou na Cimeira da Ação Climática, nas Nações Unidas, alertando para a necessidade de serem adotadas políticas que contenham o aquecimento global.

Num discurso emocionado, questionou os líderes mundiais: "Está tudo errado aqui. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar na escola, do outro lado do oceano. Ainda assim, vocês procuram esperança em nós, os jovens. Como se atrevem?"

E continuou: "Vocês roubaram meus sonhos e a minha juventude com as vossas palavras vazias, e ainda assim eu sou uma das sortudas. Há pessoas que estão a sofrer. Pessoas estão a morrer. Ecossistemas inteiros estão a colapsar. Estamos no início de uma extinção em massa, e vocês falam de dinheiro e fantasias sobre um eterno crescimento económico. Como se atrevem?"

Aos 16 anos, Greta Thunberg é uma das caras mais conhecidas do mundo na defesa do planeta. © EPA/CHRISTIAN MONTERROSA

Greta Thunberg recusou-se a viajar de avião na sua deslocação a Nova Iorque e fez a travessia do Atlântico num veleiro.

A revista Time considerou-a uma das pessoas mais influentes de 2019 e foi nomeada para o Prémio Nobel da Paz.