Foi a vez do 8ºF do Colégio Salesianos de Lisboa visitar o MediaLab DN

Na terça-feira, dia 11 de novembro, o Colégio Salesianos de Lisboa veio mais uma vez tanto ao DN como à TSF para dar a conhecer a profissão de jornalista aos seus alunos.

A sessão começou igualmente com uma formação jornalística que deu a conhecer aos alunos a história da comunicação e como é que funciona hoje em dia uma redação.

De seguida, os alunos tiveram a oportunidade de construir os seus próprios noticiários de vídeo e de rádio, através de notícias reescritas por eles, com base em notícias do site online do DN e da TSF.

Os estudantes ficaram visivelmente entusiasmados com toda a experiência que acabou com uma visita ao verdadeiro local de trabalho dos jornalistas: as redações.

Puderam assim tornar-se jovens repórteres por um dia, e quem sabe, ficar com uma experiência marcante que poderá vir a ter poder na sua decisão para profissão de futuro.