Fim de semana dedicado a Leonardo Da Vinci

O génio italiano do Renascimento é comemorado neste fim de semana no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, com uma série de atividades, jogos e uma conferência. Ginásio Allenamente é uma iniciativa do Instituto Italiano de Cultura, em colaboração com o Pavilhão do Conhecimento -- Centro de Ciência Viva e a editora Booksmile.

A ideia do ginásio é originário do livro Penso como Leonardo Da Vinci de Carlo Carzan e Sonia Scalco, um manual e um pequeno laboratório sobre a vida do pintor, inventor e cientista. No livro são realizadas atividades e jogos onde se treina a curiosidade, a criatividade e a memória. As invenções de Leonardo Da Vinci assumem a forma de jogos de tabuleiro e atividades para testar e treinar diferentes faculdades como a curiosidade e a criatividade.

O Ginásio Allenamente está aberto das 11.00 às 19.00 de sábado e domingo no átrio do Pavilhão do Conhecimento.