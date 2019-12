Escola Básica e Secundária Gil Vicente traz alunos pela terceira vez ao MediaLab DN

Os 37 alunos da turma de 8ºano da Escola Básica e Secundária Gil Vicente de Lisboa vieram conhecer como funciona uma redação do Séc.XXI ao MediaLab do Diário de Notícias no passado dia 22 de novembro.

Os jovens começaram por ter uma palestra dada pela equipa do ML sobre a história da comunicação seguida de uma breve explicação de como funciona o jornalismo atual.

Depois puderam pôr as mãos na massa e ser criativos realizando os seus próprios noticiários radiofónicos e de vídeo.

O entusiasmo dos estudantes foi visível uma vez que se esforçaram para que as notícias criadas para o resultado final, ficassem à altura de verdadeiros jornalistas.

A turma conseguiu ainda, por grupos, visitar a redação do Diário de Notícias e conhecer o verdadeiro local de trabalho desta profissão. Para além disto, os jovens repórteres puderam no final da experiência levar consigo a edição semanal impressa do DN e ainda poderão ver com brevidade os seus noticiários finais no canal de YouTube do MediaLab.