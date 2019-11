Dois dias seguidos com a Escola Básica e Secundária Gil Vicente no MediaLab DN

Os alunos das várias turmas de 6º ano vieram visitar os nossos estabelecimentos durante as manhãs dos passados dias 19 e 20 de novembro. Começaram as sessões por assistir a um vídeo com imagens inéditas do Diário de Notícias, ficando assim a conhecer a história do jornal. A seguir, foi-lhes apresentada também a história da comunicação bem como explicado o que faz um jornalista dos dias de hoje.

Da teoria passaram à prática e foi aqui que puderam experienciar tudo aquilo que estiveram a ouvir: através do site online do DN, os alunos escolheram notícias e, por duplas, reescreveram essas notícias para que pudessem ter como resultado final noticiários completos. Ao todo, em cada sessão fizeram dois noticiários de rádio e um de vídeo.

Houve ainda um grupo que teve a oportunidade de fazer o nosso workshop de primeiras páginas, logo puderam, igualmente a pares, construir as capas de um jornal com as suas próprias notícias tendo também como fonte o site do DN.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os jovens demonstraram bastante interesse e motivação nas atividades e, com a ajuda dos seus professores, fizeram trabalhos dignos de verdadeiros jornalistas.

No final, tiveram ainda a possibilidade de levar a edição semanal do DN impressa e, das duas vezes, foi com entusiasmo e de sorrisos na cara que se despediram da equipa do MediaLab.