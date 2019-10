Dois candidatos concorrem à ordem dos Nutricionistas nas eleições de 12 de outubro

A atual bastonária dos nutricionistas, Alexandra Bento, e Fernando Pichel são os dois candidatos ao lugar de dirigente máximo da Ordem dos Nutricionistas (ON) nas eleições de 12 de outubro, segundo a comissão eleitoral.

De acordo com a Comissão Eleitoral da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento encabeça a lista A, com o lema "Pelo valor da profissão", e o nutricionista Fernando Pichel a Lista B, com a máxima "Nutricionista -- Prestígio e Excelência", nas eleições para os órgãos nacionais da ON para os próximos quatro anos.

O programa eleitoral da lista A apresenta várias propostas alicerçadas em cinco eixos estratégicos: "melhor qualificação e acesso", "mais e melhor emprego", "mais e melhor exercício profissional", "mais proximidade com os membros", "mais e melhor nutrição".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A atual bastonária afirma no programa que a sua equipa quer "contribuir para a melhoria das condições de trabalho e da qualidade dos serviços prestados pelos nutricionistas e, simultaneamente, garantir a defesa dos cidadãos em relação à prática na nutrição".

Alexandra Bento recandidata-se a bastonária © Pedro Correia/Global Imagens

"Este é um programa ainda mais ambicioso, fiel à ideia de que a Ordem dos Nutricionistas tem que ser cada vez mais forte e com a qualidade que todos merecemos", sublinha Alexandra Bento.

O candidato Fernando Pichel afirma no seu programa eleitoral que a sua candidatura se apresenta com o objetivo de congregar dois pressupostos: "o prestígio do nutricionista e a excelência do seu desempenho".

O nutricionista sublinha que a candidatura visa "garantir a defesa dos interesses dos cidadãos, assegurando e fazendo respeitar o seu direito a uma prática profissionais de excelência e, para tanto, recuperar e potenciar o prestígio da profissão através do rigor da formação".

Fernando Pichel, candidato a bastonário © Foto via Facebook Fernando Pichel

Nesse sentido, pretende valorizar as carreiras profissionais e "estabelecer limites de dignidade para a prestação de serviços nas diferentes áreas de atuação do nutricionista".

Pretende ainda estabelecer a igualdade entre profissionais do setor público e do privado.

As últimas eleições realizaram-se em 2015, tendo sido reeleita Alexandra Bento com bastonária da Ordem dos Nutricionistas.

Os 3510 membros registados nos cadernos eleitorais da Ordem dos Nutricionistas podem votar presencialmente ou por correspondência para os órgãos nacionais: o Conselho Geral, o Bastonário e o Conselho Jurisdicional.

Este é o terceiro ato eleitoral na história da Ordem dos Nutricionistas, estabelecida a 1 de janeiro de 2011.