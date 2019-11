Colégio de Stª Maria traz alunos ao DN para serem eco-jornalistas

No passado dia 12 de novembro, o Colégio de Santa Maria trouxe duas das suas turmas de 7ºano a conhecer uma das atividades do MediaLab DN: a atividade eco-jornalista.

A sessão começou na mesma com uma explicação mais teórica daquilo que é o jornalista e de como é ser jornalista, para que os alunos pudessem ter um contexto sobre aquilo que iriam fazer de seguida, passando depois para a prática.

Esta vertente do projeto MediaLab, com base num jornalismo preocupado com a ecologia, tem como objetivo consciencializar também os pequenos estudantes para este tema. Por isto, os jovens elaboraram primeiras páginas de jornais direcionadas apenas para a ecologia.

Para construírem estas primeiras páginas relacionadas com a questão ecológica, os alunos foram divididos por grupos e, dentro destes grupos, por duplas. Cada dupla realizou uma primeira página, algo que puderam depois levar impresso para casa, para mostrar à família como puderam ser por um dia, para além de jornalistas, cidadãos preocupados com o ambiente.

Por fim, as turmas acabaram a sessão com a visita à redação do DN, onde tiveram ainda a oportunidade de falar com verdadeiros jornalistas que trabalham estes temas.