Cerca sanitária isola Câmara de Lobos às 00.00 horas

A partir das 00.00 horas deste domingo, vai ser proibida a entrada e saída de pessoas na freguesia de Câmara de Lobos, na Madeira. A cerca sanitária vai prolongar-se por duas semanas.

A decisão foi tomada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, após parecer da Autoridade de Saúde, consentimento do Representante da República e do autarca de Câmara de Lobos.

Durante o anúncio, Miguel Albuquerque garantiu que esta é "uma medida difícil" mas necessária para "a saúde pública e da vida de todos", sendo que "o Governo a toma de forma consciente e determinada". A Madeira conta com 54 casos de Covid-19.

Segundo Miguel Albuquerque, a decisão tomada durante a tarde de sábado deve-se ao facto de "a freguesia de Câmara de Lobos encontrar-se em situação epidemiológica potencial de transmissão local avançada". Esta situação, refere, provoca um "elevado risco de surgimento de cadeias de transmissão, quer a nível local quer a nível regional".

As "medidas excecionais" foram tomadas, segundo Miguel Albuquerque, para "acautelar a saúde pública da população de Câmara de Lobos e da Região Autónoma da Madeira".

Entre as medidas está a proibição de entradas e saídas de pessoas na freguesia. Quanto aos veículos, a sua circulação fica condicionada.

Segundo o presidente do Governo Regional, os habitantes de Câmara de Lobos só podem sair das suas casas em "situações excecionais". É o caso de ter de consultar um médico, comprar medicamentos e alimentos, ou trabalhar no âmbito territorial da freguesia.

Em simultâneo, todos os serviços públicos, à exceção de centros de saúde, polícia, água, energia, finanças e câmara municipal, serão encerrados. Abertos, só permanecerão estabelecimentos alimentares, farmácias, bancos e postos de combustíveis".