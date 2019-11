Audiência online recorde. Mais de dois milhões seguem o DN

Dois milhões e seis mil, setecentas e sessenta e duas pessoas em Portugal Continental leram o DN nas suas plataformas online durante o último mês de agosto. O resultado consta do Ranking netAudience, a análise de audiências mais utilizada pelo mercado português. O DN mantém o 10.º lugar na tabela (com um share de 23,4%), entre os 52 títulos auditados.

Este resultado, o melhor obtido pelo jornal desde que existe esta audimetria da Marktest, não traduz, no entanto, o valor total de leitores que preferem o DN como fonte de informação na internet - a audimetria não contabiliza os acessos realizados por computadores, telemóveis ou tablets que estejam no estrangeiro ou nas Regiões Autónomas.

O crescimento do DN foi um dos fatores que levou também o Global Media Group - grupo que inclui ainda o Jornal de Notícias, a TSF, o Jogo, o Dinheiro Vivo, entre outros títulos - ao seu melhor resultado de sempre, com 3,804 milhões de pessoas em Portugal Continental a terem passado pelos sites do grupo.

O Jornal de Notícias, com um alcance de 2 525 297 pessoas, permanece o título GMG com mais audiências desta análise.

Este ranking é liderado pela TVI (3,201 milhões de pessoas), seguida do Correio da Manhã (2.831M) e Público (2,753M).

De realçar ainda que o "top 10" - que inclui também o Notícias ao Minuto, a Flash, a New in Town, a SIC e o Expresso - demarca-se de forma evidente do resto da tabela, havendo uma diferença de 430 mil leitores para o ocupante do 11.º posto, o jornal Record.