Bourdain filmou quatro vezes em Portugal. Nos Açores, em 2009. Em 2012 mostrou uma Lisboa a tentar recuperar da crise económica com José Avillez, Sá Pessoa e Lobo Antunes, entre outros, e por duas vezes no Porto, a primeira em 2002, e a última em 2017 para Parts Unknown. Esse episódio sobre a cidade portuguesa está entre os 104 agora disponíveis na plataforma de streaming Netflix - e voltaremos a ele mais à frente neste texto.

Parts Unknown, criado para a CNN, ganhou vários prémios, entre os quais 12 Primetime Emmy Awards. As gravações, que duraram entre 2013 e 2018 foram interrompidas com a morte de Anthony Bourdain, a 8 de junho de 2018.



O chef norte-americano que se tornou famoso com o seu livro Cozinha Confidencial - Aventuras no submundo da restauração (Ed. Livros d"Hoje) foi encontrado morto no seu quarto de hotel por um amigo, o chef francês Eric Ripert, em Estrasburgo quando filmava um episódio de Parts Unknown sobre aquela cidade francesa.