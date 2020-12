Agência europeia confirma pedidos de vacinas e responde dentro de semanas

Von der Leyen vê "luz ao fundo do túnel" com vacinas na UE antes de 2021

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou esta segunda-feira ter recebido dois pedidos de autorização condicional de comercialização das vacinas desenvolvidas pela BioNTech e Pfizer e pela Moderna para a covid-19, esperando emitir uma decisão "dentro de semanas".

Em comunicado, a EMA divulgou que "recebeu um pedido de autorização condicional de comercialização [...] de uma vacina covid-19 mRNA desenvolvida pela BioNTech e pela Pfizer", bem como um outro, com a mesma tecnologia, submetido pela Moderna.

Assegurando que a avaliação destas potenciais vacinas "prosseguirá sob uma linha temporal acelerada", a agência europeia estima que "poderá ser emitido um parecer sobre a autorização de comercialização dentro de semanas, dependendo se os dados apresentados são suficientemente robustos e completos para mostrar a qualidade, segurança e eficácia da vacina".

Caberá agora à EMA avaliar se os benefícios da vacina "superam os seus riscos na proteção contra a covid-19", para de seguida avançar com a emissão de uma autorização condicional de comercialização.

Depois, é a vez de a Comissão Europeia "acelerar o seu processo de tomada de decisão com vista a conceder uma autorização condicional de introdução no mercado válida em todos os Estados-membros da UE e do Espaço Económico Europeu no prazo de dias", adianta a agência na nota de imprensa.

Na prática, caso esta autorização da EMA chegue nas próximas semanas, os primeiros cidadãos na Europa a receber estas vacinas poderão ser vacinados ainda este ano.

Por seu lado, uma nota do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) indica numa nota enviada à Lusa que se prevê a conclusão da avaliação das referidas vacinas em reuniões extraordinárias.

Depois da Moderna, na segunda-feira, esta terça-feira a BioNTech e a Pfizer revelaram que solicitaram a aprovação regulamentar da UE para a sua vacina da covid-19, o que suscita esperanças de que as primeiras doses possam ser administradas já em dezembro.

O requerimento dá-se na sequência de testes em larga escala terem demonstrado que a sua vacina era 95% eficaz contra a covid-19 e não desencadeou efeitos secundários graves.

Se for aprovada pela EMA, a vacina poderá ser distribuída "na Europa antes do final de 2020", afirmaram as empresas numa declaração.

A Pfizer e a BioNTech já apresentaram ao regulador norte-americano, FDA, em 20 de novembro, um pedido de autorização de utilização de emergência. Se os reguladores americanos derem luz verde, os americanos poderão começar a ser vacinados por volta de meados de dezembro.