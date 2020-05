Adele perdeu 45 quilos e está irreconhecível. As razões por trás da mudança

No início de 2012, Karl Lagerfeld fez algumas declarações infelizes sobre Adele que provocaram uma série de críticas contra o estilista. "Ela está muito gorda, mas tem um rosto lindo e canta muito bem", disse Lagerfeld. A cantora britânica respondeu que nunca tinha pretendido ser como as modelos que desfilavam com as roupas do estilista, entretanto desaparecido, e que era apenas como a maioria das mulheres.

Sete anos depois da polémica, Adele decidiu mudar de estilo de vida: deixou de fumar, alterou a alimentação, faz exercício. Sem fazer disso assunto, quando alguém lhe pergunta a razão da perda drástica de peso, a cantora limita-se a responder: "Estou bem. Estou feliz".

Não era segredo que a artista britânica tinha perdido cerca de 45 quilos - foi notícia em janeiro em todos os media especializados na vida das celebridades - mas nos últimos meses a cantora não partilhara imagens recentes, até ao dia do seu 32º aniversário, esta terça-feira.

Adele surpreendeu os fãs ao publicar uma imagem atual na sua conta de Instagram. Na legenda da foto, agradeceu "todo o amor" que recebeu dos fãs em dia de aniversário e comentou a pandemia.

A cantora terminou o post a agradecer "a todos os trabalhadores essenciais que nos mantêm a salvo enquanto arriscam as suas vidas".

"Deves estar a brincar comigo"

"Deves estar a brincar comigo" foi uma entre milhares de reações de surpresa por parte dos fãs da artista, mas houve quem comentasse que preferia a versão antiga, e com mais peso, de Adele.

Não terá sido, no entanto, uma questão puramente estética que levou a cantora a adotar uma forma de vida mais saudável, um processo que terá começado, pelo menos, em 2015.

"Para ela, não se trata apenas de perder peso", disse uma fonte próxima da cantora à revista People. "Quer manter-se saudável pelo bem do filho [Ângelo, de sete anos]", acrescentou.

Para a psicóloga Rute Agulhas, uma mudança comportamental (neste caso, envolvendo alteração de regime alimentar, exercício físico e eventualmente, outros tipo de tratamentos) implica sempre um processo prévio de tomada de decisão". Este processo "pode demorar, por vezes, anos".

"Às vezes são de facto variáveis gatilho, os chamados triggers, que ajudam a pessoa a implementar e a concretizar aquilo que já desejava", como a vontade da cantora em manter-se saudável para acompanhar o crescimento de Ângelo, explica Rute Agulhas.

.No entanto, apesar de Adele sempre ter passado a imagem contrária, a psicóloga acredita que "o facto de ser uma figura pública poderá ter tido algum peso, atendendo à enorme pressão social que se faz sentir no meio da música/espectáculo sobre a imagem das mulheres, que corresponda a um estereótipo muito idealizado e de perfeição".

Há uns meses, num outro post do Instagram, a cantora britânica já tinha deixado a pista sobre como tudo mudara na sua vida: "Eu costumava chorar, mas agora suo", brincou.

Rute Agulhas alerta ainda para a possibilidade de uma recaída. "É importante salientar que um processo desta natureza demora tempo e é natural que possa ter avanços e recuos. Os recuos não devem ser entendidos como `voltar à estaca zero´, mas sim como deslizes, um passo atrás", acrescenta a psicóloga.