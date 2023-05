Xiaomi expande ecossistema Smart Life com lançamento de novos produtos

A Xiaomi anunciou esta segunda-feira novos equipamentos AIoT do ecossistema Smart Life durante um evento na cidade italiana de Milão.

Entre as novidades apresentadas estão quatro novos aspiradores, Xiaomi Robot Vacuum E12, S10+, S12 e X10; Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite, "que expandem a gama de produtos dedicados à mobilidade inteligente"; e Xiaomi Pad 6, "o tablet tudo-em-um, poderoso e versátil ideal para trabalho e lazer", indica um comunicado enviado às redações.

"A Xiaomi coloca os seus utilizadores no centro ao continuar a fornecer dispositivos que melhoram o seu dia-a-dia, além de oferecer a melhor tecnologia e uma experiência cada vez mais fácil e envolvente. Com estes novos produtos, renovamos o nosso compromisso de trazer inovação e qualidade para a indústria, à medida que continuamos a expandir a nossa oferta e otimizamos o nosso portefólio de produtos nos mercados da Europa Ocidental", refere Ou Wen, Diretor Geral da Xiaomi Europa Ocidental.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A empresa desta que "um número cada vez maior de pessoas procura produtos que possam limpar rapidamente, com a opção de controlar os parâmetros através do seu smartphone" e que para tal apresentou quatro novos produtos para os mercados europeus para atender a essas necessidades. De 22 a 28 de maio as mais recentes novidades da Xiaomi nos robots de aspiração vão ter um preço promocional de lançamento, entre os 199,99 e os 499,99 euros.

Já as scooters, capazes de atingir uma velocidade máxima de 20 km/h, vão estar disponíveis em Portugal a partir de 29 de maio com preços de venda recomendados entre os 419,99 aos 999,99 euros

Por outro lado, o Xiaomi Pad 6 terá como principais características uma câmara principal de 13 MP e uma câmara frontal de 8 MP, uma bateria com uma autonomia que permite até 16 horas de reprodução de vídeo, mas ainda não há preço confirmado.