WhatsApp esteve inacessível para milhares de utilizadores

Milhares de utilizadores de todo o mundo não conseguiam aceder na manhã desta terça-feira ao WhatsApp, de acordo com o site Downdetector, plataforma que monitoriza falhas e a inatividade em tempo real de serviços online com base na queixa dos internautas. Por volta das 10:00 o serviço começou a normalizar, depois de ter estado duas horas em baixo em todo o mundo.

Antes das 08:00 começaram a ser reportadas falhas no acesso ao WhatsApp, plataforma de troca de mensagens da Meta, empresa dona das redes sociais Facebook e Instagram, de acordo com o site Downdetector, que dava conta de mais de quatro mil queixas dos utilizadores em Portugal.

O portal indicou que as primeiras falhas começaram às 06:45 (hora de Lisboa). No mapa disponibilizado pelo site, a maioria das falhas foi reportada nas cidades de Lisboa e Porto.

Foram, no entanto, utilizadores de vários países que não conseguiam enviar nem receber mensagens através do WhatsApp. No Reino Unido, por exemplo, o Downdetetctor recebeu cerca de 46.000 queixas às 8h46.

A Meta confirmou que o serviço estava em baixo e que estava a trabalhar para resolver o problema o mais rápido possível.

"Temos conhecimento de que algumas pessoas estão a ter problemas para enviar mensagens e estamos a trabalhar para recuperar o WhatsApp para todos o mais rápido possível", disse um porta-voz da empresa controladora da plataforma, Meta, citado pela Sky News.

Também nos EUA o WhatsApp esteve inacessível, com mais de quatro mil falhas reportadas no Downdetetctor.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 3:17 AM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown - Downdetector (@downdetector) October 25, 2022

Através de outras redes sociais, os utilizadores indicaram que não conseguiam enviar ou receber mensagens através do WhatsApp. "A estabelecer ligação", indicava a plataforma de troca de mensagens.

Além de problemas no envio e receção de mensagens, em muitos casos, os utilizadores não conseguiam ver as notificações de confirmação de leitura das mensagens (duplo sinal azul).

O Downdetector registou cerca de trinta mil ocorrências em todo o mundo e referem-se a problemas no envio de mensagens (75%) e funcionamento normal da aplicação (19%).

A aplicação WhatsApp, que conta com dois mil milhões de utilizadores em todo o mundo, permite enviar mensagens através da rede de internet tendo substituído os serviços tradicionais de mensagens de telefone móvel (SMS).

Notícia atualizada às 10:08