Webinar Capital Humano. Antecipar as mudanças da revolução tecnológica

A revolução tecnológica, aliada à transição verde e aos desafios levantados pela pandemia, já está e continuará a alterar o tipo de empregos necessários à sociedade, eliminando muitos deles e criando outros no seu lugar. Foi assim com a revolução industrial e não será diferente com a digitalização. Mas para dar corpo a esta transformação, as empresas precisam de trabalhadores preparados e altamente qualificados, o que implica, também, que as pessoas procurem adquirir as competências que serão necessárias. Algumas das áreas-chave identificadas são o turismo, a hotelaria, a restauração ou o comércio, a indústria 4.0 e as atividades ligadas à sustentabilidade.

Serão precisamente estes sectores que estarão em destaque na E.Volui - Mostra de Educação e Formação organizada pelo Programa Operacional Capital Humano, hojr, dia 15 de junho, em formato totalmente virtual. Estarão presentes cerca de 20 entidades que partilharão, nas diferentes áreas, informação, experiências, exemplos de percursos e projetos bem-sucedidos. Por outro lado, será uma oportunidade para os participantes ficarem a conhecer a oferta formativa disponível e as expectativas associadas a cada uma, desde a taxa de conclusão à taxa de empregabilidade.

Já durante o evento, a partir das 11.00, o Diário de Notícias organiza um webinar, moderado pela jornalista Carla Ribeiro, sobre os desafios e as competências necessárias para construir o futuro do trabalho mais verde e digital, a que poderá assistir em direto no site do DN. Na conversa participam Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE, Mariana Canto e Castro, diretora de recursos humanos da Randstad Portugal, João Santos, da Comissão Europeia, e Joaquim Bernardo, do PO CH.