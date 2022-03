Volodymyr deixou as filhas para trás e foi para a Ucrânia lutar

Volodymyr Muzh avisou na quinta-feira a empresa onde trabalha que ia viajar para a Ucrânia para defender o seu país. No dia seguinte à tarde já tinha partido de Lisboa. "O meu destino é a Polónia, na fronteira com a Ucrânia, junto a Lviv. Com duas pessoas a conduzir em quarenta horas estamos lá", conta ao DN este funcionário da Notícias Direct (pertencente ao mesmo grupo do DN).

O objetivo deste ucraniano de 44 anos "é ir lá para dentro", para a região de Lviv, onde ainda tem a mãe e muitos primos. "Tenho falado com eles. Também estão preparados para lutar, estão armados e tudo. Por isso, a minha ideia é juntar-me a eles", diz Volodymir, que vive em Portugal desde 2001.

O mais difícil era contar a sua intenção à ex-mulher, de quem se divorciou em 2012, e às duas filhas, de 22 e 17 anos. Uma notícia que decidiu só dar mais tarde. "Antes de sair em viagem não lhes quero contar, quando sair mando mensagem ou ligo. Percebe porquê, não é?", desabafou, quando ainda estava em Lisboa.

A idade das suas filhas e o facto de estarem bem entregues à mãe é um dos motivos que levou Volodymyr Muzh a deixar tudo para trás e ir para a Ucrânia lutar. "As minhas crianças já são crescidas, por isso estou mais livre". E era precisamente isso que tentou transmitir aos seus colegas da associação solidária Anjos de Misericórdia - instituição de caridade de ucranianos à qual pertence e que está a recolher bens para levar para a Ucrânia - que não o queriam deixar partir. "Eu tenho aqui amigos que têm crianças, há um com três crianças, de 4, 7 e 9 anos, e vai deixar aqui a mulher com as crianças? Também está cheio de vontade de ir, mas não vai", refere. "Cada um tem de saber de si próprio e não há aqui acusações, não pode haver. Um pode e outro não pode, cada um sabe de si. Eu sei de mim".

A sua grande preocupação ao chegar à Polónia é arranjar maneira de entrar na Ucrânia e conseguir juntar-se à família na zona de Lviv, pois já recebeu relatos de que não se estava a conseguir entrar no seu país. "Vou ver como é que estão lá as coisas lá para eu não ficar na Polónia, porque a Polónia é um grande vizinho, mas não é o meu país, a minha terra".

Volodymyr está a viajar para a Ucrânia ciente de que pode ser uma viagem sem regresso, mas não é essa a ideia que lhe vai ocupar o espírito nos cerca de 3500 quilómetros que separam Lisboa de Lviv. "Claro que quero voltar! O meu objetivo é ir e voltar, claro".